Scontro fra ultima e penultima fra Atlante Grosseto e Roma C5: obiettivo risalita

FRASCATI – Ritorno agli impegni ufficiali di campionato dopo una lunga sosta per l’Atlante Grosseto, che sfiderà in terra laziale il Roma C5 nella terza gara di ritorno del girone B del campionato di A2.

Gara delicatissima per i biancorossi in quello che è a tutti gli effetti un derby di bassa classifica. i romani sono penultimi con due punti in più e una vittoria sarebbe essenziale nel tentativo dei maremmani di risalire dalla zona retrocessione.

Questi i convocati dai tecnici Chiappini e Stagnaro: Izzo, Ottaviani, Senesi D. e G., Marc Galindo (attuale bomber), Lucchesi, Radaelli Douglas, Cassioli, Falaschi, Victor Muraca, Alex Gonzalez; squalificato Casagrande.

Arbitreranno Cefalà di Lamezia Terme e Casu di Sassari; cronometrista Valeriani di Albano Laziale. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 16,15 al palazzetto dello sport di Frascati.

Le squadre giovanili domenica saranno impegnate in trasferta: gli Under 19 in terra aretina con la Sangiovannese mentre gli Under 17 in casa inizieranno i playoff alle ore 14 contro il Siena Nord.