Recupero di campionato, gli Under 13 della Starfish Follonica espugnano il campo dell’Olimpic Massa

MASSA MARITTIMA – Sono gli Under 13 dello Starfish Follonica a prevalere per 22-16 sui coetanei dell’Olimpic Massa, nel recupero infrasettimanale di campionato. Dopo una settimana di malattie e pochissimi allenamenti all’attivo, i ragazzi del golfo scendono in campo in terra straniera un po’ scarichi e giocano sottotono i primi due tempi: tanti gli sbagli in difesa e molte le disattenzioni in attacco, contro una squadra preparata come l’Olimpic.

I primi venti minuti si susseguono così tra pareggi e vantaggi minimi a favore di entrambe le squadre. Nel terzo tempo gli ospiti ritrovano la concentrazione e punto dopo punto riescono a aumentare il divario e portare a casa una meritata vittoria, grazie alla quale, con una giornata di anticipo sul campionato, si affermano primi in classifica e vincono il girone.

“La cosa che più mi riempie il cuore è vedere un gruppo di bambini unito che, divertendosi e impegnandosi durante gli allenamenti, inizia a giocare da squadra – dichiara l’allenatrice Martina Becherini – il lavoro da fare è ancora tanto, ma cercheremo di approfittare di questo mese di vantaggio per prepararci al meglio per affrontare la seconda fase. Il mio ringraziamento particolare va a Giovanni Berti, che mi è molto vicino in questo campionato e che mi supporta in questa mia prima avventura da allenatrice”.