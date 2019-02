Radio diffusione Follonica sarà la colonna sonora del carnevale

FOLLONICA – Grande attesa a Follonica per l’inizio dei festeggiamenti del Carnevale 2019. Tra le novità di questa 52esima edizione, va segnalata l’iniziativa “Radio Diffusione Carnevale” durante la quale, utilizzando l’impianto permanente di filodiffusione installato dal Comune di Follonica, verrà trasmessa ogni giorno musica in tutto il centro cittadino. Questo sarà reso possibile grazie al supporto degli speakers e DJ di Radio Diffusione Follonica, che cureranno il lato organizzativo ed artistico dell’iniziativa (come già avvenuto con successo durante le recenti festività natalizie).

Il programma prevede che nei giorni feriali della settimana, verrà trasmessa piacevole musica di sottofondo, mentre nei weekend e nelle principali ricorrenze legate al Carnevale, gli speaker di R.D.F. si esibiranno in Diretta Live dalla sede posta nel chiosco della centralissima isola pedonale di via Roma-piazza Sivieri. Questo darà a turisti e cittadini la possibilità di interagire con lo Staff tramite messaggi, dediche e richieste. Ad alternarsi in consolle ed al microfono, i volti più noti ed amati di R.D.F. ovvero Paolo Agostini, Luca Bani, Eleonora Burgassi, Pietro Dragoni, Stefano Fedeli, Roberto Gacci, Alessandro Gori, Mario Mainetto, Liliana Marrini, Linda Martino e Stefano Vannini. Nelle domeniche in cui si svolgeranno le sfilate dei Carri allegorici, la trasmissione live della storica radio inizierà al termine della parata, in modo da offrire una continuazione dello spettacolo a quanti saranno venuti ad assistere al Carnevale.

Il palinsesto verrà ulteriormente arricchito con esibizioni live di cantanti e gruppi popolari e non mancheranno certo tante sorprese e dolcetti per i bambini nelle giornate del 28 febbraio (giovedì grasso) e 5 marzo (martedì grasso). Inoltre R.D.F. sarà in un certo senso anche “la voce” aggiunta del Carnevale Follonichese con interventi, esibizioni ed interviste ai protagonisti della kermesse mascherata, come Re Carnevale, le Reginette, i figuranti, i coristi e quanto altro. Insomma durante tutto il periodo del Carnevale il divertimento è assicurato, grazie alle sfilate dei bellissimi Carri, le tante iniziative a supporto e da quest’anno anche in virtù dell’accompagnamento costante della colonna sonora creata dal “magico sound” di Radio Diffusione Follonica.

Per interagire con R.D.F. sono attive la linea whattsapp al numero telefonico 39.11.77.22.50 e la pagina Facebook Ufficiale : “Radio Diffusione Follonica music & show”.