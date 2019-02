Privacy: ecco il corso per le imprese di Ascom Confcommercio

GROSSETO – È riservato alle imprese di Castiglione della Pescaia il “Corso ed adempimenti Privacy” organizzato da Confcommercio Grosseto e che si svolgerà venerdì 15 febbraio dalle ore 14.30 presso la sede formativa dell’associazione, in via Tevere 17 a Grosseto.

Al centro dell’incontro, il regolamento europeo introdotto dal GDPR 679/2016, che ha portato in Italia, dal maggio scorso, importanti novità normative sulla protezione dei dati personali. Sulla base della legge attualmente vigente, tutti i titolari di aziende pubbliche e private, società e liberi professionisti si devono obbligatoriamente adeguare al suddetto regolamento sulla Privacy.

Nel dettaglio, devono risultare in regola imprese e professionisti con o senza personale dipendente, chi si avvale di consulenti esterni, le imprese e i professionisti che usano siti Internet o App per fare promozione o vendita, chi struttura un archivio cartaceo o automatizzato della propria clientela, ma anche l’impresa che rilascia tessere fedeltà o chi ha degli impianti di videosorveglianza. Il quadro sanzionatorio può arrivare fino al 4% del fatturato.

Per agevolare le imprese e fare il punto sulla situazione in particolare in vista della stagione estiva, la Confcommercio ha strutturato questo appuntamento, comprensivo sia del corso sulla Privacy che della consulenza personalizzata sugli adempimenti. L’incontro è aperto anche alle imprese non associate.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione chiamando gli uffici Ascom di via Tevere a Grosseto al numero 0564 417941. L’associazione è a disposizione per ulteriori informazioni. Ai partecipanti si raccomanda, sin da ora, la massima puntualità.