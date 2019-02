Pesca in Laguna: le tessere arriveranno direttamente a casa

ORBETELLO – «In questi giorni è stato approvato il rilascio, per l’anno 2019, delle tessere famiglia per l’esercizio dell’uso civico di pesca nella Laguna di Orbetello, stabilendo in 15 euro all’anno il corrispettivo per ogni persona componente il nucleo familiare residente» afferma Stefano Covitto assessore al Patrimonio. «La tessera famiglia sarà rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Orbetello che hanno inoltrato regolare domanda. Si tratta di 1.617 tessere per 3.712 cittadini residenti».

«Le modalità per l’esercizio della pesca con canna, da effettuare solo dalla banchina, o per l’acquisto del pescato, sono le stesse dell’anno precedente già concordate dall’Amministrazione con la Orbetello Pesca Lagunare Società Agricola. Grazie al lavoro del personale del servizio Patrimonio quest’anno sarà possibile usufruire della tessera famiglia con largo anticipo rispetto allo scorso anno. A breve, dopo la stampa delle singole tessere, saranno inviate al domicilio dei richiedenti, senza la necessità di ritirarla negli uffici comunali».