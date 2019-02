Ordini professionali: il Comune firma il protocollo d’intesa

GROSSETO – Si è svolto ieri l’incontro tra l’assessore all’Urbanistica, Fabrizio Rossi, e il presidente dell’Ordine degli architetti di Grosseto, Alessandra Moscadelli. Ospite nella sede dell’ordine, l’assessore si è confrontato insieme al presidente sulle sfide future della città, in primis il piano strutturale e il piano operativo. In fase di studio ci sono due protocolli d’Intesa tra l’Amministrazione comunale e gli Ordini professionali, creati con l’obiettivo di consentire agli Ordini professionali una presenza attiva dei professionisti nell’elaborazione e nello studio dei futuri strumenti urbanistici. Questo, anche alla luce delle innovazioni normative che sono previste dalla legge regionale 65/2014. Tra le altre iniziative future, si prevedono seminari e momenti di riflessione con la presenza di tutti gli uffici comunali interessati per rendere i procedimenti più veloci.

“Stiamo lavorando – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi – al protocollo d’intesa con l’ordine degli architetti e con gli altri ordini per la revisione del piano operativo. Le professioni sono e saranno sempre al centro della nostra azione, nonostante la crisi del settore edile, anche se gli indicatori elaborati dal Comune di Grosseto portano chiaramente ad affermare che la città è in controtendenza rispetto al dato nazionale negativo. La costante sinergia, collaborazione e condivisione con gli Ordini professionali è una fonte di arricchimento per il lavoro dell’Amministrazione”.