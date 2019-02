Iscrizioni a scuola, niente classe prima per il professionale sanitario: indirizzo a rischio chiusura

GROSSETO – L’istituto Leopoldo II° di Lorena rende noti i dati delle iscrizioni on line e annuncia che per l’anno prossimo non sarà possibile attivare una classe prima a indirizzo professionale sanitario, un trend, che se confermato, comporterebbe per la città di perdere definitivamente tale offerta formativa.

«A chiusura delle iscrizioni on line – spiega l’istituto in una nota – l’ istituto Leopoldo II° di Lorena, in piena trasparenza, comunica i dati attuali degli iscritti per il futuro anno scolastico 2019-2020. Si mantengono pressoché stabili gli indirizzi Enogastronomico e Professionale Agrario con rispettivamente 69 e 18 iscrizioni. In calo l’indirizzo operatore del benessere, che al momento può contare su una sola classe».

«Non c’è, invece – annuncia la nota – un sufficiente numero di iscrizioni per attivare una classe prima dell’indirizzo professionale per la sanità, indirizzo in sofferenza ormai da anni. Il rischio, purtroppo, è che la città di Grosseto perda definitivamente questa offerta formativa».

«Infine, anche per quanto riguarda l’istruzione tecnica – conclude l’istituto – si è registrato un leggero calo con 44 iscrizioni al tecnico agrario e 46 al chimico biotecnologie sanitarie. L’Istituto rimane in attesa di aggiornare nuovi dati con le iscrizioni cartacee che, soprattutto nell’indirizzo professionale ,sono state molto frequenti nel passato».