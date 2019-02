Impresa della Panetteria Maremma, sconfitta la leader La Stecca. Il Veliero in fuga

GROSSETO – Il nono turno del campionato di calcio 7 over 35 Csen è stato caratterizzato dalla inattesa sconfitta della capolista La Stecca, ko per 7-2 contro la Panetteria Maremma. I “fornai” sono stati trascinati da Carducci, autore di una tripletta e di giocate importanti, in una sfida dove La Stecca ha pagato i troppi errori tecnici. Vince e va in fuga invece il Ristorante Il Veliero che non ha avuto problemi a liquidare (7-2 il finale) il Bar Porta Vecchia in una gara con un uomo solo in campo, Picchianti, autore di 4 reti.

Bella vittoria per il Napoli Maremma che supera il Panificio Arzilli e aggancia i Veterani grazie al tris di Latina. Veterani rallentati dal Finanzia e Friends sul 2-2. La classifica: Ristorante Il Veliero 20, La Stecca 17, Veterani Sportivi 16, Napoli Maremma 16, Bar Porta Vecchia 12, Finanzia e Friends 11, Panetteria Maremma 7, Panificio Arzilli 3. La classifica marcatori: 13 Savelli (Veterani Sportivi), 12 reti Battistini (La Stecca), 11 D’Andrea (Napoli Maremma), 11 Zerbini S. (Bar Porta Vecchia).

5-2

NAPOLI MAREMMA: Canu, Riso, Casolaro, Lopez, Manzo, D’Andrea, Latina, Rotondo.

PANIFICIO ARZILLI: Baiamonte, Di Lorenzo, Pastorelli, Lozzi, Lato, Narducci, Notaro, Parricchi, Luci.

Marcatori: 3 Latina, D’Andrea, Rotondo; Parricchi, Notaro.

7-2

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cipriani, Chirico, Cinelli, Ferrara, Siveri, Carducci, Seggiani.

LA STECCA: Ottaviani, Cuneo, Battistini, Borscia, Balducci, Cantalino, Sacchini, Biagetti.

Marcatori: 3 Carducci, Seggiani, Siveri, Cipriani, Ferrara; Sacchini, Battistini.

7-2

RISTORANTE IL VELIERO: G. Podestà, R. Podestà, Picchianti, Benocci, Monaci, Fortunati, Bonucci, Bruni.

BAR PORTA VECCHIA: Piu, Contri, Blanchi, Bagnoli, Silvestre, S. Zerbini, Morello, Salvafondi.

Marcatori: 4 Picchianti, 2 Benocci, R. Podestà; 2 S. Zerbini.

2-2

FINANZIA E FRIENDS: Ciavatta, M. Ottobrino, F. Ottobrino, Di Marino, Rossi, Somma, Orusei.

VETERANI: Chiofalo, Patterlini, Spampani, Nucci, Nardi, Angeli, Lorenzetti.

Marcatori: Somma, F. Ottobrino; Nardi, Spampani.