Il Circolo Pattinatori ospita il Prato con una rosa corta, Mariotti: «Daremo il massimo come sempre»

GROSSETO – Penultimo turno casalingo per il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox che sabato alle 18, sulla pista amica di via Leoncavallo, ospita il Prato 1954. Per i ragazzi di Massimo Mariotti, a cinque giornate dalla fine della regular season del campionato di serie B, è l’occasione per avvicinare la matematica qualificazione alle Final Eight, nonostante una rosa acciaccata e corta.

Il bomber Gionata Vecoli non si è allenato per tutta la settimana, a causa di un’infiammazione; Luigi Brunelli continua a convincere con il dolore ad un polso, mentre Carlo Gucci è ancora ingessato dopo la steccata ricevuta a Sarzana. La corazzata biancorossa riabbraccia però il capitano Andrea Gemignani è rientrato in gruppo e riprenderà il suo posto in squadra. Il morale dei biancorossi è ovviamente altissimo e c’è la volontà di mettere in piedi un altro incontro di altissimo livello e bissare il successo (7-1) dell’andata.

“Valuterò le condizioni degli acciaccati prima dell’inizio – sottolinea Massimo Mariotti – li ho convocati tutti, poi vediamo chi ce la fa a darci una mano”. Il Ct azzurro passa poi ad analizzare il match contro i pratesi: “La differenza di punti in classifica parla chiaro. Siamo contati, ma anche il Prato ha qualche problemino di organico. Ci troveremo di fronte un quintetto ben preparato e ben organizzato dal coach Bernardini. Daremo il massimo come sempre per raggiungere il prima possibile l’obiettivo della matematica qualificazione alla fase finale. La speranza è che in queste ultime due uscite interne anche il pubblico ci aiuti a realizzare i nostri traguardi, presentandosi sempre più numeroso in via Leoncavallo”.

I convocati: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Vecoli, Lugli, Rosati, Brunelli, Gemignani, Bardini, Angeloni, Battaglia.

Il programma del 14° turno: Edilfox Grosseto-Prato, Siena-Viareggio Hockey, Cgc Viareggio-Follonica B, Follonica A-Camaiore, Maliseti-Sarzana.

La classifica: Edilfox Grosseto 39 punti; H. Viareggio 31; Follonica A 28, Camaiore 26; Siena 22; Prato 18; Sarzana 10; Follonica B 9; Cgc Viareggio 4; Maliseti 3.