Gavorrano e Real Follonica, quattordici le formazioni giovanili impegnate questo weekend

BAGNO DI GAVORRANO – Fine settimana fitto di impegni per le formazioni giovanili del Gavorrano Real Follonica. Considerando il divertente derby andato in scena al “Nicoletti” tra Gavorrano A e Gavorrano C nella categoria Pulcini 2009, anticipato a mercoledì scorso, sono ben quattordici le squadre impegnate.

Gli Juniores nazionali del Gavorrano, dopo il blitz di Cannara, cercano il bis sabato alle 15 al Nicoletti di Follonica contro il fanalino di coda San Gimignano Sport (10 punti). I ragazzi di Marco Biagiotti stanno attraversando un buon momento di condizione e vorranno confermarlo.

Domenica mattina alle 10,30 invece gli Allievi regionali di Walter Trentini ricevono il Venturina, mentre gli Allievi interprovinciali saranno di scena sabato alle 15,30 a Piombino. Domenica mattina i Giovanissimi regionali vanno a Venturina, mentre sabato i Giovanissimi provinciali sabato ospiteranno l’Argentario.

Il resto del calendario. Esordienti 2006: domenica Massa Valpiana-Gavorrano, Esordienti 2007: sabato (15.30, campo C del Nicoletti) Gavorrano-Paganico.

Sul campo “Bandaccheri” di Follonica saranno impegnati i Pulcini, con il seguente programma. Pulcini B 2009: sabato (alle 15,30) Gavorrano-Virtus Maremma; Pulcini A 2008 sabato (17) Gavorrano-Virtus Maremma; Pulcini B 2008: domenica (9,30) Gavorrano-Giovani Calciatori Grosseto; Pulcini D 2009 domenica (11) Gavorrano-Roselle. Completa il quadro la gara di sabato Pulcini C 2008: Massa Valpiana-Gavorrano.