Faccia a faccia con il San Miniato per le Under 14 della Gea, a riposo le altre formazioni giovanili

SAN MINIATO – Le ragazze del Simply Market, impegnate sabato alle 18,15 sul parquet della Femme San Miniato, nella quarta di andata del campionato Under 14 silver, sono l’unica formazione giovanile della Gea in campo nel fine settimana.

Gli Under 18 silver della Maregiglio, infatti, hanno posticipato a martedì 12, alle 19,15 al Palasport di via Austria, la sesta giornata di ritorno contro il Sei Rose Rosignano. Settimana di riposo per il Camping Il Sole Village U14, guidato da Elena Furi, che ha concluso la regular season con due vittorie.