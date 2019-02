Elezioni europee: tutte le informazioni per il voto per i cittadini residenti a Grosseto

GROSSETO – C’è tempo fino al 25 febbraio per iscriversi nella lista dei cittadini dell’Unione europea, che residenti nel Comune di Grosseto volessero esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo che spettano all’Italia alle prossime elezioni in programma a maggio.

La domanda dovrà essere consegnata di persona all’Ufficio elettorale, in via Saffi 17 (orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13; il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17) oppure spedita con raccomandata.

Il modello per fare domanda e altre informazioni si possono trovare sul sito del Comune di Grosseto nella sezione Novità (new.comune.grosseto.it/web/novita/elezione-parlamento-europeo-richiesta-voto-cittadini-dellunione-europea/).