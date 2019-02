Divieti di transito e parcheggio: ecco tutte le vie off limits per il carnevale

FOLLONICA – Anche per questo Carnevale 2019, Radio Diffusione Follonica ripeterà l’esperienza natalizie che ha riscosso molto successo: via Roma, grazie all’impianto di filodiffusione, nei giorni di sabato e domenica sarà allietata dalla musica e dall’intrattenimento degli storici speaker della radio cittadina.

L’impianto della filodiffusione, installato lungo tutta via Roma in modo permanente, in occasioni quali il Carnevale può diventare anche uno strumento molto utile, oltre che di intrattenimento, per comunicazioni urgenti da fare alla cittadinanza che si riversa per le strade della nostra città insieme ai tanti turisti che vengono per vedere le sfilate dei carri mascherati; tutto molto più immediato e certamente più efficace poter disporre di uno strumento di comunicazione subito disponibile nel caso ciò si renda necessario.

Come sempre, si raccomanda la massima collaborazione da parte di tutti per la buona riuscita delle sfilate, contando anche nel rispetto delle modiche alla circolazione che si rendono necessarie per lo svolgimento dell’evento, a tal proposito, di seguito, si indicano i divieti alla sosta e alla circolazione per le domeniche del 10, 17 e 24 febbraio e 3 marzo:

Divieto di transito e sosta con rimozione coatta dalle ore 07.30 fino alle ore 21.00 e comunque fino al termine della manifestazione e delle attività di pulizia delle strade, nelle vie e piazze sotto elencate. Via Albereta

Lungomare Carducci fino al ponte di Via Vespucci (Gora delle ferriere);

via Gorizia;

Via Giacomelli dall’ intersezione con Via Gorizia fino all’intersezione con Viale Carducci

via Bicocchi, dal civico 1 all’intersezione con via Albereta;

Piazza XXV Aprile.

Area ex Ilva parcheggio retro palazzo Comunale; divieto di transito dalle ore 07.30 alle 21.00 e comunque fino al termine della manifestazione su Via Bicocchi (corsia lato mare) nel tratto compreso tra Via Roma a Via Pratelli e su via Fratti nel tratto compreso tra via Marconi e Via Zara. divieto di transito e sosta con rimozione coatta dalle ore 07.30 alle ore 21.00 e comunque fino al termine della manifestazione, al fine di consentire l’allestimento dei banchi della fiera di carnevale nelle seguenti Vie e Piazze:

Via Zara.

P.za Guerrazzi nel tratto compreso tra il P.C. n° 2404 e viale Carducci.

Area adiacente a via Zara/p.za XXV Aprile/p.za Guerrazzi (area Giostra)

divieto di transito, dalle ore 09.30, per il tempo necessario al passaggio dei carri allegorici, su via dell’Industria, via Massetana, via Roma e via Bicocchi. Il personale del Comando Polizia Municipale, provvederà inoltre a chiudere tutte le strade ortogonali ricadenti nell’itinerario sopra indicat divieto di transito dalle ore 07.30 alle 21.00 e comunque fino al termine della manifestazione e delle attività di pulizia, nelle vie sotto elencate:

via Trieste;

via Giacomelli (tratto compreso tra via Albereta e Via Gorizia);

via Fiume;

via Trento;

via della Repubblica tratto compreso fra via Vespucci e via Bicocchi 1.

parcheggio antistante ex cartiera con ingresso/uscita su via Bicocchi 1.