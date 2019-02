Sicurezza, Ripani e Berardi incontrano i cittadini: «Ecco la proposta di legge che tutela i deboli»

ROCCASTRADA – Incontro nella sala consiliare del comune, sabato 9 febbraio alle 10.30, con i parlamentari di Forza Italia Elisabetta Ripani e Roberto Berardi, organizzato dal comitato Insieme per Roccastrada. I due esponenti azzurri illustreranno la proposta di legge in discussione in Parlamento sulla videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture socio assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio.

«Come “Insieme per Roccastrada” – dice il comitato in una nota – abbiamo voluto affrontare il tema della sicurezza, per le fasce più deboli della nostra società, invitando proprio chi in Parlamento sta portando avanti la legge in discussione».