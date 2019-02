Porta a porta e sistema di prossimità: ecco come cambia la raccolta dei rifiuti

CIVITELLA PAGANICO – L’amministrazione comunale di Civitella Paganico, a partire dalla data del 4 marzo, procederà a riorganizzare il servizio di raccolta dei rifiuti e lo farà con l’introduzione di due nuove modalità: il ritiro del porta a porta nei centri abitati di Casal di Pari e Civitella Marittima e il sistema di prossimità nel resto del territorio.

«L’obiettivo è quello di andare ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata e recupero di materiali anche nel nostro Comune – commenta il sindaco Alessandra Biondi – in linea con la Direttiva europea sui rifiuti che fissa la quantità di raccolta differenziata da raggiungere pari al 70% entro il 2020. Si tratta – continua Biondi – di una sfida e di un’opportunità che dobbiamo cogliere tutti insieme, sia per una questione di etica e responsabilità verso il nostro ecosistema, sia per il risvolto economico che attiene ad un corretto smaltimento dei rifiuti in termini di costi, risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento».

Per quanto riguarda i centri abitati di Casal di Pari e Civitella Marittima il nuovo servizio di raccolta rifiuti sarà effettuato attraverso la metodologia del porta a porta, che consiste nella separazione domestica delle diverse tipologie di rifiuto che saranno poi raccolte a domicilio degli operatori di Sei Toscana secondo orari e frequenze stabilite.

Il servizio di raccolta attraverso la metodologia di prossimità sarà invece effettuato nel restante territorio comunale con l’installazione di postazioni complete di raccolta, dove ogni cittadino potrà conferire i propri rifiuti in carta e cartone, organico, indifferenziato e multimateriale (vetro, plastica, alluminio, tetrapak).

A partire da mercoledì 13 febbraio il personale incaricato da Sei Toscana, riconoscibile da un apposito tesserino, consegnerà a domicilio alle utenze servite dal porta a porta il kit per la raccolta (sacchi e mastelli), comprensivo del materiale informativo per effettuarla correttamente.

Per illustrare ai cittadini le nuove modalità di svolgimento del servizio, l’amministrazione comunale di Civitella Paganico, insieme al gestore Sei Toscana, ha programmato una serie di incontri pubblici rivolti ai cittadini secondo il seguente calendario: martedì 12 febbraio, alle 18.00 nella sala parrocchiale di Casal di Pari e alle 21.00 al teatro comunale di Civitella Marittima; martedì 19 febbraio, alle 18.00 nella sede Palazzo di Pari e alle 21.00 alla scuole medie di Paganico.