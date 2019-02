Nasce l’area omogenea di medicina interna della Asl, Abate nuovo responsabile

GROSSETO – E’ stata istituita da pochi giorni l’area omogenea di medicina interna della Asl Toscana sud est di cui il dottor Luigi Abate è il nuovo responsabile.

“Questa area – si legge in una nota dell’azienda sanitaria – fa parte del dipartimento di medicina interna e specialistiche, diretta dal dottor Massimo Alessandri e rappresenta un importante traguardo per l’organizzazione dell’Azienda perché assume il ruolo di struttura di riferimento per le 13 unità di medicina presenti tra Siena, Arezzo e Grosseto.

Le aree omogenee infatti sono un elemento recente della riorganizzazione aziendale, pensate con la funzione di aggregare le strutture della stessa disciplina specialistica, garantendone il coordinamento tecnico e professionale, con l’obiettivo di supportare la formazione, l’aggiornamento, la ricerca e i protocolli delle sperimentazioni cliniche; di favorire lo scambio delle competenze tra professionisti; di rendere omogenei i percorsi clinici e terapeutici”.

“L’Area omogenea di medicina interna – dichiara Abate – avrà la funzione di coordinare, con gli internisti dei vari reparti, la stesura di percorsi clinici omogenei che andranno sviluppati in sintonia con gli obiettivi strategici dell’azienda e le linee di indirizzo del dipartimento”.

Abate, dopo la laurea in medicina e chirurgia, ha conseguito due specializzazioni, in gastroenterologia ed endoscopia digestiva e poi in Cardiologia. Ha portato avanti il suo percorso professionale sempre nell’ambito della medicina interna, lavorando prima come assistente a Sarteano e Chianciano. Ha collaborato nelle attività del pronto soccorso, contribuendo a gettare le basi di una visione più moderna dell’emergenza/urgenza in cui l’internista rappresenta il vero fulcro per un qualificato inquadramento e ottimale risposta in tutte le patologie, in particolar modo per quelle tempo-dipendenti. Dal 2015 è direttore della medicina interna di Nottola. Insieme al gruppo di lavoro dei professionisti di area, ha contribuito alla realizzazione del “Protocollo per la istituzione della rete dipartimentale dei Centri Tao nelle Uoc medicina interna”.

“La medicina interna è una specialistica che più delle altre ha a che fare con un ampio e complesso ventaglio di problematiche cliniche – commenta il dottor Alessandri – Pertanto istituire un’area omogenea con il compito di offrire ai medici internisti un ambito comune, dove potersi confrontare, progettare e condividere percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, ci è sembrato irrinunciabile. Faccio pertanto a Luigi Abate, neo-coordinatore dell’Area, i migliori auguri per questo importante incarico, che affronterà con le capacità e l’impegno che gli sono propri”.