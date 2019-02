Nasce il premio letterario della Toscana: anche la Maremma chiamata a scegliere il libro dell’anno

GROSSETO – Alcune tra le più importanti Associazioni toscane di scrittori/Premi Letterari, tra cui “Letteratura e dintorni” di Grosseto, in accordo con gli editori, le librerie e tutti i canali di diffusione delle opere letterarie istituiscono il “Premio Letterario della Toscana”, un’ iniziativa il cui scopo è eleggere il ”libro dell’anno” tra i cinque migliori romanzi e raccolte di racconti editi, già vincitori di concorso. L’obiettivo è quello di dare maggior risalto a talenti emergenti nel campo della letteratura, sottoponendo le loro opere a librai e giornalisti che si faranno promotori della divulgazione dei vincitori sul territorio.

Il “Premio Letterario Toscana” I edizione 2020 designerà il libro dell’anno. Potranno accedere di diritto al Premio le opere vincitrici, romanzi e raccolte di racconti editi, dei suddetti concorsi letterari, delle province sopra elencate (Grosseto, Siena, Pisa, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Arezzo). Saranno i librai e i giornalisti, individuati dai membri delle Associazioni, che decreteranno, in una prima valutazione, i cinque libri migliori.

Le opere finaliste saranno presentate in tutta la Toscana in eventi pubblici organizzati dalle librerie, con il supporto dei giornalisti e dei membri del Comitato, in base alle zone di rispettiva competenza.

Alla fine del ciclo di presentazioni il Comitato, con il coordinamento di Massimo Granchi, presidente del Gruppo Scrittori Senesi, e di Carlo Legaluppi, vicepresidente dell’Associazione Letteratura e Dintorni di Grosseto, sottoporrà ai librai individuati la scelta del vincitore assoluto, mentre i giornalisti assegneranno un premio della critica.

La cerimonia di premiazione avrà luogo entro l’anno successivo alla conclusione del Premio. La premiazione della prima edizione 2020 si terrà nella città di Firenze.

Per informazioni: premioletterariotoscana@gmail.com

Coordinatore del Comitato: Massimo Granchi, presidente del Gruppo Scrittori Senesi

Vicecoordinatore: Carlo Legaluppi, vice presidente dell’Associazione Letteratura e Dintorni, Grosseto

Addetto stampa: Cristina Gatti, Associazione Gruppo Scrittori Firenze

Responsabile grafica e comunicazione: Marco Rodi, Associazione Liberi Autori ALA di Livorno

Ad oggi ne fanno parte:

l’Associazione Letteratura e Dintorni – Premio Città di Grosseto “Amori sui generis”;

l’Associazione Culturale Gruppo Scrittori Senesi – Premio Letterario Città di Siena;

la Proloco Litorale Pisano – Premio Letterario Il Delfino;

il Gruppo Scrittori Firenze – Premio Letterario di Narrativa e Poesia “La Città sul Ponte”;

l’Associazione Liberi Autori ALA – Premio ALA “ll Magnifico Lettore” di Livorno;

il Premio Garfagnana in Giallo/Barga Noir di Lucca;

l’Associazione Versilia Club – Premio Letterario Europeo Massa, città fiabesca di mare e di marmo;

l’Associazione Scrittori Aretini – Premio Letterario Tagete.