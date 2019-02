I tecnici del Saurorispescia chiudono con successo il secondo stage con Rognini dell’Empoli Academy

GROSSETO – Bilancio soddisfacente per lo stage tecnico-organizzativo tra Empoli e Saurorispescia presso il campo di via Adda con la presenza di Diego Rognini, responsabile tecnico Empoli Academy.

Continua così anche per quest’anno la collaborazione e affiliazione della squadra del presidente Massai con la società professionistica toscana. Con il tecnico dell’Empoli Academy, per questo secondo step sul campo dopo quello di novembre. dove i tecnici grossetani sono andati in visita a Monteboro, c’erano, assieme al responsabile tecnico della scuola calcio del Saurorispescia Stefano Rosini, i tecnici Picardi e Veltroni per i 2004, Giochi per i 2005, mister Barbero supervisore tecnico, Tognotti per i 2006 , Sabbatini, Cianti e Siveri per le squadre del 2007, Toti e Filpi per i 2008, Fiorelli e Leone per i 2009, De Santis e Corridori per i 2010, Galli e Timpanaro per i 2011, Mostoghiu ed Enzo Galli per i più piccoli, Machetti come preparatore dei portieri della scuola calcio, il preparatore atletico Biancalana e lo stagista Giani, il tutto coordinato dal dirigente storico e referente organizzativo della scuola calcio Antonio Papa

“E’ stato un altro importante passaggio – ha commentato Rosini – per la nostra struttura. La presenza di Diego Rognini ci ha permesso di apprendere molto ed i mister sono stati estremamente soddisfatti di questa esperienza maturata. In questa giornata di stage si alternati sul campo i nostri giovani, esordienti, pulcini e primi calci ed hanno potuto apprendere molti suggerimenti da un professionista che li ha seguiti con molta attenzione e che poi si è confrontato a lungo anche con i nostri tecnici. Da un punto di vista delle metodologie posso affermare che entrambe le società sono sulla stessa linea nei confronti di questi ragazzi. La crescita è innegabile e stiamo organizzando altri appuntamenti come quello appena trascorso”.

“Molto importante poi – ha continuato Antonio Papa – il collegamento con Davide Caliaro responsabile Affiliazioni Empoli Fc che permette di avere sempre dei contatti frequenti riguardanti biglietti, incontri tecnici, stage e informazioni continue riguardo l’evoluzione ed i miglioramenti dei giovani calciatori del Saurorspescia”.

Il prossimo appuntamento inquadrato nell’affiliazione è già stabilito per i primi di marzo dove l’Empoli incontrerà anche tutti i genitori. Infine, prima della fine della stagione gli allenatori maremmani andranno a Empoli.

“Non possiamo che essere soddisfatti – ha concluso Papa – del lavoro fatto in questa prima metà di stagione tenendo conto che i suggerimenti dell’Empoli Academy noi li applichiamo sul campo».