Gavorrano, squalifiche ridotte per il giocatore Leonardo Bruni e per il tecnico Federico Callai

BAGNO DI GAVORRANO – Ultimi aggiornamenti in fatto di giustizia sportiva in casa rossoblù. “L’Us Gavorrano comunica – ha diramato la società – che la terza sezione della Corte Sportiva di Appello, riunitasi oggi a Roma, ha ridotto ad una giornata la squalifica del calciatore Leonardo Bruni e dell’allenatore in seconda Federico Callai, che pertanto tornano disponibili per la gara di domenica prossima contro il Ponsacco. È stata inoltre ridotta al 28 febbraio l’inibizione al direttore generale Filippo Vetrini, che siederà di nuovo in panchina per l’atteso match casalingo contro la Sangiovannese del 3 marzo. Erano presenti all’udienza per la società il direttore generale Filippo Vetrini e per lo studio Grassani, l’avvocato grossetano Lorenzo Maestrini”.