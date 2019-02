Gavorrano, convocazione e buona prestazione nella Nazionale Under 18 per Davide Ferrante

BAGNO DI GAVORRANO – Soddisfazione in casa Gavorrano per la seconda convocazione in maglia azzurra per difensore classe 2001 Davide Ferrante, che ha sostenuto una tre giorni di allenamento nel centro tecnico federale di Catanzaro.

Nella gara amichevole sostenuta mercoledì pomeriggio contro la Rappresentativa Jr Calabria, conclusa con la vittoria dell’Italia Under 18 per 4-2, Davide ha addirittura indossato la fascia di capitano. Per gli azzurrini di Tiziano De Patre sono andati in rete Chiesa (Belluno), Martinelli (Aprilia Racing) e Buongarzoni (Anzio), autore di una doppietta.