Forza Italia: «Passerella per la spiaggia, rotta e pericolosa. Non c’è neppure un cartello»

SCARLINO – «Il percorso in legno che porta dalla pineta di Scarlino alla spiaggia della Polveriera è in pessime condizioni: in molti punti le assi sono saltate o completamente mancanti, e non c’è neppure un cartello che segnali il pericolo» ad intervenire è Luciano Giulianelli, coordinatore Forza Italia Scarlino.

«In questi giorni di sole la spiaggia scarlinese è tornata a essere frequentata da chi ama passeggiare vicino al mare, dalle famiglie con bambini piccoli e da anziani che si riposano di fronte ai nostri bellissimi panorami. Peccato però che per arrivarci, almeno dalla pineta di Scarlino fino alla Polveriera, ci sia una passerella completamente dissestata: non è dato sapere se in questo momento qualcuno si stia occupando della sua manutenzione, ma anche se così fosse mancano dei cartelli che segnalino i lavori in corso e avvertano della pericolosità del percorso».

«La cartellonistica presente è anch’essa in pessime condizioni, con le scritte cancellate dall’usura del tempo. Ci chiediamo inoltre di chi sia la competenza di quella passerella: a chi spetta vigilare sulle sue condizioni e in caso di necessità intervenire? Anche se non fosse di pertinenza comunale comunque l’Amministrazione scarlinese potrebbe segnalare il disagio a chi di dovere o installare dei cartelli di avvertimento. Basterebbe riparare i danni o segnalare eventuali lavori in corso. Ma neppure questo riesce al centrosinistra del sindaco Marcello Stella» conclude Forza Italia.