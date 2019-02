Errori decisivi contro il Livorno, Ottica Bracci superata sul filo di lana in casa

FOLLONICA – Punteggio da minibasket nel gelido Palagolfo nella quarta di ritorno tra l’Ottica Bracci Follonica e l’Us Livorno, con gli ospiti che prevalgono 43-41.



Le squadre partono contratte ma è Follonica che per le prime 5 azioni non trova la via del canestro mentre gli ospiti si sbloccano con i punti consecutivi dell’esperto Orsini. Cosimi è costretto al time-out ma la situazione non migliora ed anche chi entra dalla panchina non da spinta alla squadra che si adagia ai ritmi blandi degli avversari e trova il primo canestro con capitan Conedera. Livorno trova due triple con l’esperto Caluri cui risponde Fabiani da sotto misura ma è tutto qui ed al primo intervallo gli ospiti conducono 14-6.

Nella seconda frazione il tema tattico della gara non cambia con il quintetto maremmano che non riesce mai ad imporre il proprio gioco affidandosi troppo spesso al tiro perimetrale anche grazie ad una difesa tutt’altro che onesta che sfidava gli avversari al tiro. Ma le mani sono freddissime (al termine chiuderà con 2/17 dall’arco e 14/43 da 2) e Livorno ne approfitta ancora con Vanni ed ancora Caluri per incrementare il proprio vantaggio. Solo Fabiani e Anastasi si fanno trovare all’appuntamento del canestro ma all’intervallo lungo Livorno conduce 27-16.



Al rientro in campo grazie anche al maggiore ordine dato alla squadra di Scorza, all’esordio in questo campionato dopo un lungo infortunio, la squadra sembra ritrovare il piglio giusto anche grazie ad una difesa più attenta. Nocciolini ed ancora Anastasi provano a spingere sull’acceleratore e nonostante i troppi errori la partita si riapre ed i 3 liberi consecutivi di Scorza mandano le squadre all’ultimo intervallo sul 31-36.

Partita riaperta con Scorza ancora a a canestro dall’arco mentre sul fronte opposto con Orsini magistralmente marcato da Nocciolini Livorno trova difficoltà ad andare a canestro . La tripla di Lazzotti riporta avanti gli ospiti ma è Follonica ad avere per ben quattro volte la palla del sorpasso ma gli errori di Fabiani, le palle perse dai portatori di palla fanno giungere i padroni di casa sotto di 2 lunghezze ad una manciata di secondi dal termine. La tripla di Scorza si spenge sul ferro così come le ambizioni di vittoria di Follonica che, complici gli infortuni, nelle ultime due gare ha visti vanificare il vantaggio sulle dirette avversarie in chiave play-off.

Prossimo turno a Pisa sabato 9 febbraio alle ore 18 in una sfida che i ragazzi di Cosimi devono vincere per non vanificare quanto di buono fatto sin qui in ottica play off.

La formazione del Follonica: Maestrini, Petri, Conedera 6, Scorza 9, Fedi, Fabiani 10, Francardi 4, Nocciolini 4, Anastasi 6, Rocchiccioli, Bianchi 2. All. Cosimi, vice Chiti.

Altri risultati: Stagno-Piombino 69-57, Jolly Li-Ponsacco 59-62, Grosseto-Ghezzano 70-59, Volterra-Chimenti Li 72-43, Rosignano-Pisa 71-63

Prossimo turno: Pisa-Follonica, Ponsacco-Stagno, Chimenti Li-Piombino, Ghezzano-Jolly Li, Us Li-Grosseto, Volterra-Rosignano

Classifica: Rosignano e Ghezzano 22 punti, Volterra 20, Stagno e Chimenti Li 16, Follonica e Ponsacco 14, Grosseto-Piombino-US Li 12, Jolly Li e Pisa 8 (Volterra e Ponsacco 1 gara in meno).