Conosce una donna nel bagno del bar e il fidanzato vuole 5 mila euro per non raccontare alla moglie la relazione

GROSSETO – Una storia tra l’assurdo e il boccaccesco, che ha portato in carcere un uomo di 43 anni. Tutto è iniziato nel periodo di Natale. Un uomo si trovava a cena con la famiglia e alcuni amici in un ristorante della città una ragazza seduta nel tavolo a fianco aveva prima iniziato a fissarlo, e poi lo aveva raggiunto in bagno, per conoscerlo. I due si erano scambiati i numeri di telefono, e avevano iniziato a sentirsi, anche tramite messaggi whatsapp.

I due si erano poi incontrati dopo qualche giorno, scambiandosi qualche bacio. I primi di gennaio l’uomo era stato però contattato dal compagno della donna, un italiano, che aveva detto di sapere della loro relazione, e aveva minacciato di riferire tutto alla moglie dell’uomo se non gli fosse stata pagata la cifra di 5 mila euro come risarcimento dell’offesa subita, oltre a minacce anche fisiche se non avesse pagato.

I due si erano infine accordati per 3 mila euro, ma la vittima dell’estorsione aveva infine deciso di rivolgersi alla Polizia senza consegnare il denaro. Nel momento dell’incontro per la consegna dei soldi, due giorni fa, è però scattato l’arresto da parte della Squadra mobile. Oggi l’udienza di convalida in cui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.