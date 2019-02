Concorso per gli studenti: c’è ancora tempo per partecipare al premio letterario Mariella Gennai

MASSA MARITTIMA – Scade il 15 febbraio il termine per partecipare al Premio Letterario Gennai aperto ai ragazzi delle scuole maremmane, il tema di questa edizione sarà “Viva la Libertà” da una strofa tratta da una canzone di Jovanotti.

I ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori della Provincia di Grosseto hanno tempo fino al 15 febbraio per partecipare alla quattordicesima edizione del Premio Letterario “Mariella Gennai” indetto nel 2004 dal Comune di Massa Marittima. Il concorso prevede la possibilità di scegliere fra tre temi, che consistono in un tema libero, un tema legato alla Festa della Toscana dal titolo “I Lorena in Toscana”, e infine il tema ideato dalla Commissione Pari Opportunità con la strofa di una canzone Jovanotti “Viva la libertà”.

Per partecipare si può scaricare il bando pubblicato sul sito del comune o reperibile presso la Biblioteca comunale in Piazza XXIV Maggio 10, o inviare una e-mail: biblioteca@comune.massamarittima.gr.it . I vincitori, uno per ogni sezione e ordine scolastico, riceveranno un premio del valore di 100 euro da spendere per l’acquisto di libri; un premio di 150 Euro verrà conferito anche al loro Istituto di appartenenza. La giornata di premiazione è stata fissata sabato 13 aprile 2019.

Un’ importante novità di quest’anno è la realizzazione, in collaborazione con Liber Pater e con il patrocinio dell’Unione Italiana Ciechi, di un audiolibro rivolto a ragazzi non vedenti e ipovedenti con i racconti vincitori. Il nome del testimonial che premierà i vincitori sarà reso noto prima della premiazione. Nelle passate edizioni hanno preso parte al premio – solo per citare alcuni nomi: Luca Barbarossa, Nando Gazzolo, Pamela Villoresi, Daniela Morozzi, Paola Turci, Margherita Hack, Moni Ovadia, Gianna Martorella.