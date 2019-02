FOLLONICA – Il tema ambientalista torna ancora protagonista in questo carnevale. Lo ritroviamo infatti nel rione Pratoranieri, di cui parleremo oggi nella nostra rubrica che ci porta a scoprire segreti e punti di forza del carnevale follonichese.

Carro: Si ispira alle tematiche ambientali il carro di Pratoranieri dal titolo “Distruggere il mare è distruggere noi stessi”. Un tema a cui il rione è interessato in modo diretto vista la posizione che occupa e la sua convivenza diretta con l’elemento mare. «Con questo carro vogliamo denunciare un problema che riguarda il mondo intero – afferma il presidente Giacomo Manni -: l’inquinamento che negli anni si è perpetrato. L’uomo con il suo egoismo ha pensato non solo di sfruttare ma anche di rendere deposito dei suoi rifiuti il mare causando la scomparsa di molti esseri che in esso avevano il loro habitat naturale. La figura di Nettuno o Poseidone personaggio della mitologia greca e romana, signore del mare, emerge dagli abissi brandendo minaccioso il suo tridente verso gli umani che hanno osato distruggere non solo il suo regno ma soprattutto un bene prezioso per la vita di tutti. Ci Auguriamo che l’uomo sia ancora in tempo a ravvedersi: salvare la natura non è altro che salvare noi stessi». «Ringraziamo mogli e fidanzate per il sostegno fornitoci e per averci supportato e sopportato in tutte le circostanze».

di 20 Galleria fotografica Elisa Vichi reginetta









Reginetta: Elisa Vichi è la reginetta di Pratoranieri. Ha 18 anni appena compiuti, e frequenta il quinto anno del chimico a Grosseto «Voglio fare medicina e specializzarmi in chirurgia cardiopolmonare». Fin da piccola ha frequentato i rioni «Facevo le elementari e per cinque anni ho fatto vita di rione, un altro rione perché Pratoranieri non esisteva. Poi per tre anni smisi, sino a quando un’amica non mi disse: mio padre fa parte di Pratoranieri, vuoi venire? Balliamo e ci divertiamo, e così sono tornata».

Organigramma: presidente: Giacomo Manni, capo carro: Alessandro Bianchi, direttore artistico: Claudio Mariotti, responsabile carpenteria e direzione tecnica : Mauro Ramazzotti, bozzettista: Bianca Telesio, reginetta: Elisa Vichi, segretario: Marco Ferretti, tesoriere: Claudio Cucini, consiglieri: Luca D’Ambrosio e Riccardo Giovannetti, trattoristi: Andrea Bartoli e Loriano Bartoli, avvocato rionale: Lorenzo Ferretti, commercialista: Dott.ssa Elisabetta Cerchiarini, progetto tecnico: ttudio tecnico Polvani Paolo Viareggio, ingegnere aggiunto: Michele Malvezzi, DJ: Marco Massai e Andrea Ticciati, responsabile sicurezza: Francesco Ricceri, responsabile logistica: Gianfranco Nannetti, chef rionali: Gianni Manni e Pierluigi Giovannetti, coordinatrice Corpo di Ballo: Veronica Barbieri, responsabile sartoria: Rita Caturelli, sarte: Beatrice Redi e Veronica Barbieri, vestito Reginetta: realizzato da Rita Caturelli, Beatrice Redi, Bianca Telesio, Veronica Barbieri, Kiara Sandrinelli, pettinatrice reginetta: Beatrice Buzzani Salone Harmony Venturina, responsabile trucco: Giulia Urbano Centro estetico le Ninfee Follonica, coreografa: Francesca Lattuca.

Carristi: Giacomo Manni, Alessandro Bianchi, Gianni Manni, Mauro Ramazzotti , Fabio Cecchini,Luca D’Ambrosio, Riccardo Giovannetti ,Michele Malvezzi, Claudio Mariotti, Marco Bubi Tafi, Andrea Bartoli ,Marco Grandi, Samuel Salmeri, Simone Baba Baldaccheri, Lorenzo Curatola, Lorenzo Vita, Gianni Bernardini,Marco Massai, Fabio Picci,,Cristina Noli, Kiara Sandrinelli, Iolanda Capasso, Elisa Vichi e Roberta Faucci.

Corpo di Ballo: Elisa Vichi, Francesca Lattuca, Beatrice Redi, Bianca Telesio, Erminia Barbieri, Benedetta Ticci, Arianna Sommovigo, Sabrina Bianchi ,Cristina Santoro, Kiara Sandrinelli, MariaRosaria Capuozzo, Serena Compiani, Noemi Sandrinelli

Mascherata a terra: Raffaele Stano, Marco Grandi, Gianni Manni, Giovanni Ciacci, Alessandro Bianchi, Luca D’ambrosio, Francesco Ricceri, Riccardo Giovannetti, Isabella Di Cataldo,Sofia Picci,Giulia Biagini,Gianni Bernardini,Veronica Barbieri, Lorenzo Vita, Fabio Picci e Carlo Ravenni.