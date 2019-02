Calcio a 5, le ragazze dell’Atlante Marsiliana ospitano l’inseguitrice San Giovanni

GROSSETO – Diciassettesima di campionato per le ragazze dell’Atlante Marsiliana, che se la vedranno con il San Giovanni. Gara delicata per le biancorosse contro una rivale in classifica inferiore a loro di due punti e da non sottovalutare affatto per evitare sorpassi.

Entrambe le sfidanti sono di ritorno da una sconfitta ma sono decisamente migliori i numeri in attacco e difesa delle ragazze di mister Gonzalez, che dovranno come al solito pensare a dare il meglio puntando al successo, cancellando il ko di misura patito all’andata.

Arbitrerà Bocci di Grosseto. Il fischio d’inizio è domani venerdì alle 22 alla Bombonera di Grosseto.

Il programma della 17esima giornata:

Olimpiacolle Fun-Cus Pisa

Oltreserchio-EuroFlorence

Fornacette Casarosa-Prato

Atlante Grosseto-San Giovanni

Futsal Florentia B-San Giusto