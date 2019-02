Amministrative2019: tutti i candidati sindaco in pista. La mappa delle elezioni in Maremma

GROSSETO – Saranno 16 i Comuni che andranno al voto nella prossima primavera in provincia di Grosseto e per la Maremma questo è sicuramente l’appuntamento elettorale più importante degli ultimi anni. Oltre 60 mila elettori saranno chiamati alle urne e a pochi mesi del 26 maggio, la data del voto, sono già diverse le candidature a sindaco ufficiali.

Andiamo a vedere allora la mappa di queste amministrative 2019 in provincia di Grosseto iniziando dal Comune più importante: Follonica. Nella città del Golfo al momento sono due le candidature ufficiali. Sono già in campo per il centrosinistra Andrea Benini (sindaco uscente) e Massimo Di Giacinto (centrodestra). Nessuna novità invece dal Movimento 5 stelle: gli attivisti del gruppo storico dei pentastellati ha fatto sapere che la formazione di una lista sembra per il momento poco probabile.

Rimanendo nella zona delle Colline Metallifere, qui i Comuni sono un po’ più avanti rispetto al “processo” di formazione delle liste, ci sono già diverse certezze. A Massa Marittima per il centrosinistra correrà il sindaco uscente Marcello Giuntini. Stessa cosa a Monterotondo Marittimo dove Giacomo Termine tenta la corsa al secondo mandato. Anche a Roccastrada il centrosinistra punta su Francesco Limatola (sindaco uscente). Ultimi dettagli (ma ormai sembra andata) a Montieri dove dovrebbe essere il sindaco uscente Nicola Verruzzi il candidato del centrosinistra.

Rimanendo nella zona nord della provincia mentre il centrosinistra deve sciogliere ancora alcuni nodi, a Scarlino è il centrodestra che sembra essere più avanti. A meno di colpi di scena dell’ultimo minuto dovrebbe essere Francesca Travison (consigliere uscente di minoranza) la candidata sindaco del centrodestra, anche se ancora non c’è l’ufficialità questo nome.

Sempre sul forse, ma orientate più sul “sì”, ecco le altre candidature che potrebbero presto diventate ufficiali. Sono Romina Sani a Cinigiano (lista civica) anche lei prima cittadina uscente, Alessandra Biondi (sindaco uscente) a Civitella Paganico per una lista civica, Daniele Rossi (già sindaco in passato) per il centrosinistra a Seggiano, Jacopo Marini (sindaco uscente) per il centrosinistra ad Arcidosso, Carla Benocci (sindaco uscente) e Sorano per una lista civica vicina al centrosinistra.

Un’ultima “previsione” se così si può chiamare riguarda invece Isola del Giglio dove il sindaco uscente Sergio Ortelli (centrodestra), dopo due mandati, potrebbe comunque correre ancora per il terzo visto che si tratta di elezioni amministrative in un piccolo comune.

Rimangono ancora da decifrare le altre situazioni. Stiamo parlando quindi dei Comuni di Capalbio, dove il Movimento 5 Stelle ha annunciato che ci sarà con un proprio candidati, Castell’Azzara, Castel del Piano, Santa Fiora.