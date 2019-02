SCARLINO – Degrado, abbandono, e una discarica di pneumatici e rifiuti vari. È quello che si trovano di fronte, in maniera ormai sistematica, i residenti di poggio Spedaletto, a Scarlino, nella zona del Puntone.

«La zona viene presa d’assalto da “furgoni scaricatutto”» affermano alcuni lettori che si sono rivolti alla nostra redazione. «Le ditte la utilizzano per disfarsi di quanto costerebbe troppo smaltire, una breve sosta prima di proseguire per il rientro verso casa o verso il lavoro» proseguono. «Spesso ci ritroviamo fuori le nostre case rifiuti scaricati in modo del tutto illegale è nocivo. Rifiuti chimici, calcinacci o gomme d’auto. Il comune dovrebbe intervenire con multe e sanzioni altrimenti le telecamere, che pure sono presenti, a cosa servono?». I residenti sottolineano come questi abbandoni di materiale di ogni genere costituiscano anche un «pericolo per la salute pubblica».

I cittadini lamentano il degrado e l’abbandono della zona in generale: «La strada è tutta rovinata e rappezzata, anche a causa dei continui interventi sui sottoservizi, e l’ambiente intorno è tutt’altro che curato: ringhiere arrugginite, steccati della strada non più esistenti. Quando si costruirono le ultime case della zona ci chiesero delle somme esagerate per l’urbanizzare la zona: sono passati vent’anni e questa è la situazione».