Weekend d’oro e d’argento per i follonichesi Kettlebell Raiders ai campionati italiani

FOLLONICA – Grande successo agli ultimi campionati italiani di kettlebell disputati a Vercelli per l’Asd Kettlebell Raiders dove i migliori atleti del Belpaese si sono sfidati in gare di mezza maratona e maratona.

In categoria Elitè (sollevamento di un attrezzo da 32 kg per l’uomo da 20 kg per la donna) Mattia Godani nella -74 kg ha concluso con 247 ripetizioni la mezza maratona di slancio e conquistato la medaglia d’oro; stesso metallo prezioso per Francesca Artini nella -65 kg si nella mezza maratona di slancio con 387 ripetizioni.

In categoria veterani (sollevamento di un attrezzo da 24 kg per l’uomo) Marco Sarasino nella -74 kg con 518 ripetizioni ha ottenuto il primo posto nella mezza maratona di slancio 24 kg.



In categoria B (sollevamento di un attrezzo da 24 kg per l’uomo) infine Giacomo Frediani nella -74 kg con 401 ripetizioni si è lasciato tutti gli avversari alle spalle, migliorando il suo personal best nella maratona di slancio completo 24 kg, mentre Andrea Pantaleoni, sempre nella -74 kg, con 711 ripetizioni si è ritagliato il secondo posto nella maratona di slancio, ottenendo la qualifica di Candidato Maestro dello Sport a fronte del buon numero di ripetizioni eseguite.



L’atleta e coach dei Kettlebell Raiders Giovanni Giorgi Barbieri si dice molto soddisfatto dei suoi atleti e dei risultati ottenuti, invitando tutti a provare questa disciplina, dai bambini fino alle persone anziane, la quale grazie al corretto apprendimento delle tecniche di alzata unisce i pregi dell’attività cardio e della pesistica, migliorando la fisicità della persona e il proprio condizionamento mentale.