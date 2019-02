Tanta grinta e crescita di gruppo per gli Under 10 e Under 12 del Golfo Rugby

SCARLINO – Week end impegnativo per il Golfo Rugby in trasferta con l’Under 10 a Portoferraio e con l’Under 12 a Lucca. Nonostante le previsioni dessero brutto tempo i giovani rugbisti non si sono dati per vinti e in effetti poi il tempo ha tenuto.



L’Under 10 non ha portato a casa nessuna vittoria ma si è difesa strenuamente, “dimostrando spirito di squadra e molta grinta” come ha detto l’allenatore Francesco Monguzzi.

L’Under 12 che giocava insieme al Rufus San Vincenzo ha portato a casa una vittoria e tre sconfitte. Gli allenatori, per il Golfo Rugby Emanuel Eramo e per il Rufus San Vincenzo Tiziano Stracchini si ritengono soddisfatti per l’impegno dei ragazzi e per l’occasione di crescita che la collaborazione tra le due squadre rappresenta.

In pausa invece l’Under 8, l’Under 14 e l’Under 16 che saranno in campo nelle prossime settimane.