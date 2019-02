Salvini a Siena promette: «Verrò a Grosseto». E incontri i giovani della Lega

SIENA – Breve incontro tra Matteo Salvini e due rappresentanti della Lega maremmana ieri pomeriggio a Siena. Al margine della visita a Siena del ministro dell’interno, in occasione della consegna di un immobile confiscato alla mafia, Daniele Pizzichi, consigliere follonichese uscente di opposizione e recentemente passato nelle fila della Lega, insieme a Luca Salvadori, segretario della Lega del Monte Amiata, hanno avuto un breve incontro con il ministro davanti al municipio senese; un’occasione per scambiarsi due chiacchiere e parlare delle prossime amministrative nei comuni maremmani, alle quali Matteo Salvini ha assicurato la sua visita durante campagna elettorale.

Per il momento non sono note le date degli incontri pubblici con la cittadinanza, ma intanto la direzione provinciale della Lega sta programmando le attività per i prossimi mesi in Maremma e ha fatto sapere che a partire dal 22 febbraio a Follonica avrà inizio ufficialmente la campagna elettorale firmata Lega, dove il candidato per il centrodestra è Massimo Di Giacinto con una lista civica che oltre alla Lega raccoglie anche Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Inoltre, il 22 febbraio a Grosseto sarà presente Susanna Ceccardi, sindaco leghista di Cascina (PI) per inaugurare la nuova sede del partito per poi recarsi a Follonica dove sarà ospite della cena dell’inizio della campagna elettorale alla quale saranno presenti anche il deputato Mario Lolini e alcuni consiglieri regionali oltre alle rappresentanze locali.