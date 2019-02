Salute, il cuore delle donne protagonista a San Valentino: la tavola rotonda in sala Pegaso

GROSSETO – A Grosseto per San Valentino si parla del cuore delle donne. Il giorno 14 febbraio, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia, dalle 15 alle 18 si terrà una Tavola rotonda sul tema delle malattie cardiovascolari e della predisposizione femminile ai problemi cardiaci.

L’incontro è organizzato dal Soroptimist Club di Grosseto e patrocinato dal Comune, dalla Provincia e dalla Commissione pari opportunità. Tenuto dalle dottoresse dell’ambulatorio di genere grossetano e da Franco Simoni, dottore in medicina per lo sport, l’evento rientra in un programma di sensibilizzazione su territorio nazionale, che vede Grosseto città pioniera in Toscana e in Italia.

“Queste iniziative sono fondamentali per tutelare la salute dei nostri cittadini e, nel caso in questione, delle nostre cittadine – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la consigliera delegata Olga Ciaramella – Siamo orgogliosi di rappresentare un esempio su questo punto: nel 2017 la Asl grossetana ha aperto un primo ambulatorio di medicina di genere al Misericordia. Siamo tra le prime città in Italia a farlo, e anche da questo punto di vista con orgoglio sottolineiamo che Grosseto ha saputo distinguersi. Crediamo nell’utilità basilare di quest’opera di sensibilizzazione, invitiamo le persone a vigilare sempre quando si parla di salute. Un primo passo è sicuramente quello del tenersi informati”.

È inoltre prevista, in data 6 aprile e orario ancora da definire, una passeggiata sulle Mura medicee, anch’essa a scopo promozionale e informativo. L’evento, chiamato “Si cammina con e per il cuore”, terminerà in piazza Dante dove la Farmacia Severi che sponsorizza il progetto, allestirà presidi per la misurazione della pressione e di alcuni valori ematochimici.