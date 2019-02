Piano strutturale e Piano operativo: parte la manifestazione di interesse

MONTE ARGENTARIO – L’Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere alla redazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo del Comune di Monte Argentario, essendo venuta meno l’efficacia delle previsioni contenute nel vigente Regolamento Urbanistico ed essendo intervenuta la legge regionale n. 65/2014 in materia di governo del territorio che sostituisce la previgente legge 1 del 2005 in base alla quale furono formati il Piano strutturale ed il Regolamento urbanistico.

A tal fine è stato avviato un percorso di partecipazione che vuole coinvolgere preventivamente tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, e con un avviso pubblico emanato oggi il Comune invita a manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla formazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo mediante la presentazione di proposte d’intervento.

Presentazione delle proposte e dei progetti che – precisa l’avviso – ai sensi delle norme regolamentari vigenti, ha esclusivamente valore consultivo e non vincolante, è fatta salva l’autonomia decisionale dell’Amministrazione Comunale nella formazione delle scelte degli strumenti urbanistici e non è dovuta risposta puntuale alle proposte che saranno presentate.

L’interesse deve essere manifestato mediante la presentazione di una planimetria accompagnata da una lettera di trasmissione, sottoscritta dal soggetto proponente, che illustri la proposta d’intervento.

Le proposte di partecipazione dovranno essere inserite in un plico riportante la manifestazione d’interesse alla partecipazione per il nuovo Piano Strutturale e il nuovo Piano Operativo, il proponente e l’eventuale titolo o oggetto della proposta.

Il plico dovrà pervenire in busta chiusa al protocollo della Sede Comunale in Piazzale dei Rioni n. 8, 58019, Porto S.Stefano (GR), a mezzo raccomandata, PEC, agenzia di recapito o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 marzo 2019.