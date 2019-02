Pannoloni scadenti, Termine: «Abbiamo chiesto alla Asl controlli straordinari»

GROSSETO – “Ausili per incontinenti: siamo in contatto con l’Azienda sanitaria a cui è stato chiesto di fare controlli straordinari sul materiale” a farlo sapere è Giacomo Termine, in qualità di presidente della conferenza aziendale dei sindaci che interviene per rassicurare i cittadini.

“Nelle ultime settimane – spiega il presidente – l’Azienda sanitaria locale e, in alcuni territori, gli amministratori dei Comuni hanno ricevuto segnalazioni sulla scarsa qualità degli ausili assorbenti, i ‘pannolini’, consegnati ad alcuni pazienti. Siamo in costante contatto con la Asl che, anche in una nota stampa ha fatto sapere che la fornitura riguarda circa 19mila persone e sono 70 le segnalazioni formali ricevute”.

“Gli ausili assorbenti sono forniti da una nuova ditta, che si è aggiudicata la gara regionale per distribuire i materiali per l’incontinenza – prosegue Termine – una gara che pur non essendosi basata sul massimo ribasso, ma anche su un controllo di qualità che purtroppo, però, non è stato sufficiente ad evitare disagi».

“Sappiamo che la Asl sta facendo verifiche – conclude il presidente – e speriamo che si possa garantire per tutti i cittadini un prodotto adeguato ai loro bisogni. Sulle forniture sanitarie, infatti, è necessario fare particolare attenzione perché la mancanza di ausili o l’uso di presidi non ottimi determina veramente un cambiamento in peggio nella qualità della vita delle persone che ne fanno ricorso. Pertanto è stato richiesto alla Asl di effettuare anche dei controlli straordinari per verificare la qualità dei prodotti forniti”.