Nuovo direttore generale della Asl: scelto Antonio D’Urso

FIRENZE – È Antonio D’Urso la persona che è stata scelta dal presidente della Regione Enrico Rossi come nuovo direttore generale dell’area vasta Toscana Sud Est.

Antonio D’Urso, attuale direttore generale dell’Asl di Sassari, ha avuto esperienze in passato in Toscana e in particolare nell’Asl di Lucca. Al momento la nomina è in attesa di ratifica. Ci sono trenta giorni per confermare la decisone.

Una volta divenuta ufficiale la nomina, D’Urso sostituirà il direttore generale uscente Enrico Desideri.