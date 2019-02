Nuoto salvamento, tante medaglie e miglioramenti per gli atleti dei Vvf ai campionati regionali

GROSSETO – Il gruppo sportivo M.Boni nuoto salvamento dei Vigili del Fuoco di Grosseto continua a collezionare successi anche in questo inizio di 2019.

Ai recenti campionati assoluti regionali di Livorno, gli atleti grossetani conquistano diverse medaglie sia nelle gare individuali che nelle staffette a dimostrazione dei miglioramenti tecnici che i giovani nuotatori maremmani hanno avuto in questo inizio di stagione. Da segnale le medaglie d’ oro e gradino del podio più alto per Francesco Zini, Leonardo Bagnoli, Riccardo Pii e Marco D’Angiò. Ma non sono mancate anche tante medaglie d’argento e di bronzo.

La soddisfazione più bella per il presidente Giuseppe Del Brocco e il coordinatore del gruppo sportivo Giorgio Sgherri è che la quasi totalità degli atleti ha migliorato i propri personali conquistando l’ammissione, sotto i tempi limite fissati, ai prossimi campionati italiani. Da segnalare anche che la società biancorossa si piazza alla seconda posizione in classifica, su nove partecipanti a questa edizione regionale 2019 degli assoluti di Livorno. Vigili del Fuoco Grosseto Gs M.Boni: Riccardo Pii, Marco D’Angio, Sebastiano Celli, Ginevra Giusti, Marta Fabbrucci, Lisa Bennati, Noemi Carosi, Lorenzo Candido, Francesco Zini, Leonardo Bagnoli, Emma Terenzi, Gabriele Candela, Sofia Coppola, Camilla Arzilli, Filippo Ombrosini, Lorenzo Pellegrini, Daniele Greco.

Questi i risultati e le classifiche della manifestazione di Livorno:

SOTTOPASSI:

Terzo Marco D’Angio Cat. Junior

Terzo Noemi Carosi Cat. Cadetti

Terzo Staffetta Cat. Ragazzi

Secondo Staffetta Cat. Cadetti

TRASPORTO MANICHINO:

Primo Francesco Zini Cat. Cadetti

Secondo Marco D’Angio Cat. Junior

Secondo Daniele Greco Cat. Ragazzi

Terzo Lorenzo Candido Cat. Cadetti

Secondo Staffetta Cat. Ragazzi

Terzo Staffetta Cat. Junior ragazze

Primo Staffetta Cat. Cadetti

MANICHINO PINNE:

Secondo Francesco Zini Cat. Cadetti

Primo Leonardo Bagnoli Cat. Cadetti

Terzo Lorenzo Candido Cat. Cadetti

Secondo Lisa Bennati Cat. Junior

Primo Riccardo Pii Cat. Ragazzi

Secondo Daniele Greco Cat. Ragazzi

MANICHINO PINNE E TORPEDO:

Primo Riccardo Pii Cat. Ragazzi

Secondo Marta Fabbrucci Cat. Junior

Secondo Sebastiano Celli Cat. Ragazzi

Primo Leonardo Bagnoli Cat. Cadetti

Secondo Francesco Zini Cat.Cadetti

Terzo Lorenzo Candido Cat. Cadetti

Primo Marco D’Angio Cat. Junior

SUPER LIFE:

Primo Leonardo Bagnoli Cat. Cadetti

Terzo Daniele Greco Cat. Ragazzi

Primo Sebastiano Celli Cat. Ragazzi

STAFFETTA MISTA:

Terzo Cat. Junior ragazze

Primo Cat. Cadetti

Secondo Cat. Ragazzi