Modifiche a piano strutturale e regolamento urbanistico: l’amministrazione incontra i cittadini

MAGLIANO IN TOSCANA – “Un incontro pubblico il 7 febbraio in Municipio per illustrare la seconda variante al piano strutturale e la terza variante al regolamento urbanistico del Comune di Magliano in Toscana” a farlo sapere una nota dell’Ente.

Appuntamento a partire dalle ore 18: “Sono invitati a partecipare tutti i professionisti e la cittadinanza – ricordano il sindaco Diego Cinelli e l’assessore all’Urbanistica Amanda Vichi – durante l’incontro verranno illustrati nel dettaglio i contenuti delle controdeduzioni alle osservazioni che sono state avanzate, dopo l’adozione della variante, da Regione, Provincia, soggetti pubblici e privati interessati a contribuire alla formazione della strumentazione urbanistica”.

Si tratta di un primo passaggio che darà poi il via ad una fase successiva. “Una volta che le controdeduzioni saranno state approvate dal Consiglio Comunale – scrivono ancora il sindaco Cinelli e l’assessore Vichi- l’Amministrazione chiederà alla Regione Toscana l’indizione della conferenza paesaggistica, prevista dalla normativa vigente e necessaria per conseguire l’adeguamento della variante nei confronti del Piano di Indirizzo Territoriale, che avrà valore di Piano Paesaggistico”.

Il Comune di Magliano ricorda inoltre che gli elaborati della variante, che verranno discussi durante l’incontro, sono già consultabili sul sito dell’amministrazione, www.comune.magliano-in-toscana.gr.it nella sezione “varianti urbanistiche” dell’area tecnica.”