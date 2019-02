Manifestazione nazionale dei sindacati, Cgil: «A Roma presenti oltre cinquecento maremmani»

GROSSETO – «Già riempiti 4 pulmann, a cui si aggiungono i manifestanti in treno e macchina. Alla fine dalla Maremma potremmo essere in più di 500» a farlo sapere la Cgil grossetana, mobilitata ventre a terra in vista della manifestazione nazionale unitaria con Cisl e Uil – #FuturoalLavoro – che si terà a Roma sabato 9 febbraio, in Piazza San Giovanni in Laterano.

«Lo spostamento da piazza del Popolo a piazza San Giovanni – spiega il segretario organizzativo della Camera territoriale del lavoro di Grosseto, Andrea Ferretti – è stata presa per la necessità di trovare una piazza più capiente vista la grande adesione prevista. Dalla provincia di Grosseto ad oggi abbiamo già più di trecento prenotazioni, quattro autobus e molte persone in macchina e treno, ma penso che alla fine solo come Cgil potremmo sforare quota 500 partecipanti, ai quali si aggiungeranno i militanti di Cisl e Uil».

Per prenotazioni chiamare allo 056445911

Partenze autobus:

– ore 4,30 Arcidosso Parcheggio Coop Amiata

– ore 5,00 Massa Marittima Piazza XXIV Maggio;

– ore 5,20 Follonica davanti CGIL;

– ore 5,30 Bagni di Gavorrano Parcheggio UniCoop Tirreno;

– ore 5,30 Bar Albergo LaPace

– ore 6,00 concentramento a Grosseto Parcheggio multisala TheSpace;

– ore 6,30 Orbetello Parcheggio discoteca NewLine.

«La manifestazione – aggiunge Ferretti – è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil a sostegno della piattaforma unitaria con la quale le tre confederazioni avanzano le loro proposte e per chiedere al Governo di aprire un confronto serio e di merito sulle scelte da prendere per il Paese.

Creazione di lavoro di qualità, investimenti pubblici e privati a partire dalle infrastrutture, politiche fiscali giuste ed eque, rivalutazione delle pensioni, interventi per valorizzare gli assi strategici per la tenuta sociale del Paese, a partire da welfare, sanità, istruzione, pubblica amministrazione e dal rinnovo dei contratti pubblici, maggiori risorse per i giovani, le donne e il Mezzogiorno. Queste, in sintesi, le priorità di Cgil, Cisl e Uil per la crescita del nostro Paese. Temi che saranno al centro della mobilitazione del 9 febbraio».

Il concentramento dei manifestanti è previsto in Piazza della Repubblica alle ore 9.00, dove partirà il corteo che raggiungerà Piazza San Giovanni per il comizio conclusivo dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.