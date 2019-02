Le Mura diventano Disneyland: torna il festival dello street food dedicato ai cartoni più amati

GROSSETO – Si chiama Street Disney ed è il grande evento che sarà ospitato sulla Mura di Grosseto per il ponte della Festa della Repubblica e in particolare dal 31 maggio, per tre giorni, fino al 2 giungo.

Dalle prime anticipazioni la manifestazione porterà in Maremma tanti personaggi dei cartoni amati dai più piccoli. Sarà davvero un insolito festival dello street food perché tutti gli operatori oltre a preparare piatti di strada gourmet, indosseranno i panni dei protagonisti Disney. E poi ci saranno spettacoli, animazione e parate in perfetto stile Disney.

Dalle 11 alle 24 ci sarà anche un’area bimbi con gonfiabili e altri giochi e durante i tre gironi sarà organizzato anche il contest “The Best Disney Truck” che premierà il migliore “furgoncino di street food” in stile Disney.

Per chi vuole saperne di più: www.facebook.com/events/1151026651744600/