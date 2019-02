Le elementari ospitano gli animali abbandonati: l’immobile consegnato a “Mi fido di te”

SCARLINO – “Questa mattina è stato consegnato all’Associazione “Mi fido di te” un locale dell’immobile dove, fino allo scorso anno, erano ubicate le scuole elementari a Scarlino Scalo” a farlo sapere il Comune.

“Si tratta – spiega l’Ente in una nota – di un’associazione no profit per la tutela e il sostegno degli animali randagi presenti nel territorio scarlinese e nelle zone limitrofe, che aveva chiesto di utilizzare temporaneamente questo immobile per il ricovero di coperte e altri beni utilizzati nello svolgimento della loro attività di volontariato”.

“Sono molto soddisfatto – dice il Sindaco Stella – di aver potuto accogliere la richiesta di questa giovane associazione, che svolge un’attività lodevole in un momento in cui sono purtroppo ancora frequenti gli abbandoni degli animali”.