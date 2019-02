La biblioteca al centro di tante iniziative tra didattica e formazione

GROSSETO – Una primavera speciale alla tua biblioteca. Sono iniziati stamani, in presenza del sindaco Marcello Giuntini, i percorsi di promozione della lettura e didattica nella Biblioteca comunale Gaetano Badii curati da PromoCultura e finanziati dall’ente comunale. Si tratta di moduli didattici rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con l’obiettivo non solo di far conoscere ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie la biblioteca e i suoi servizi, ma anche di far diventare il libro una componente piacevole della loro quotidianità e di promuovere la lettura ed il piacere all’ascolto.

Vi saranno percorsi propedeutici di conoscenza dello spazio della biblioteca e dei suoi servizi, percorsi in cui i libri più conosciuti e gli autori più creativi della letteratura contemporanea per ragazzi faranno affrontare temi importanti come la scoperta delle emozioni, la diversità e l’accoglienza. Vi saranno, infine, anche moduli più complessi legati alla memoria e alla storia locale del territorio, come il percorso su Norma Parenti e le partigiane di Maremma.

Avranno luogo, inoltre, il 21 e il 28 febbraio dalle ore 17 alle ore 19, due incontri di aggiornamento sulla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Sarà un’occasione per apprendere l’utilizzo della pedagogia narrativa a scuola e per riflettere su pratiche narrative che favoriscano l’ascolto delle emozioni dei bambini e dei ragazzi. Gli insegnanti, educatori, figure sanitarie interessate, possono prenotarsi in biblioteca. Gli incontri sono totalmente gratuiti. Alla fine di ogni incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione.