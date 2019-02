Insieme per Roccastrada ricorda i cittadini maremmani inghiottiti dalle Foibe

ROCCASTRADA – Il comitato “Insieme per Roccastrada” commemora il Giorno del ricordo durante la messa delle ore 11 di domenica 10 febbraio presso la chiesa parrocchiale di Roccastrada.

«A Roccastrada esisteva una foiba profonda una settantina di metri in località “aratrice”, nota come “pozzo sprofondatoio,” nella quale sono stati infoibati soldati tedeschi, militi della guardia nazionale repubblicana e membri delle forze dell’ordine – afferma Insieme per Roccastrada -. Insieme agli infoibati ricordiamo tutte le eliminazioni a sangue freddo, terribile epilogo della barbarie “umana”, che ancora oggi si tenta di minimizzare o nascondere. Vogliamo commemorare tutti i caduti che quasi nessuno ricorda, i nostri concittadini uccisi nel territorio di Roccastrada e in altre parti d’Italia dopo l’8 settembre del 1943, le più volte assassinati a sangue freddo da partigiani comunisti».

Ceccarelli Giorgio

Bogi Mario

Roccella Mario

Benvenuti Luciano

Casu Giuseppe

Benvenuti Antonio

De Montis Giovanni

Bargellini Rino

Susanna Ennio

Falchi Fidelfo

Corridori Catone Sclavi

Telemaco Delfo

Montemaggi Romeo

Turri Roberto

Cavina Giovanni

Cavina Sabatino

Vieri Leone

Lusini Alfiero

Micheletti Michele

Meoni Antonio

Brocchi Lorenzo

Palazzoni Sesto

Franchi Eliseo

Ciri Mario

Pacini Mileno

Pini Angelo

Scalone Sebastiano

Minucci Vittorio