FOLLONICA – Siamo giunti al Rione Chiesa. Prosegue la nostra rubrica che ci porta a scoprire tutti i segreti del carnevale follonichese.

Carro: Il carro del rione Chiesa si chiama “Tu sei chi scegli e cerchi di essere” ed ispirato al film di animazione della Warner Bros, ovvero “Il Gigante di Ferro”. «E’ la storia di un enorme robot alieno che viene inviato sulla Terra con lo scopo di distruggere la razza umana – afferma il presidente Marco Larini -. A causa dell’impatto sul nostro pianeta, il robot perde la memoria, rifugiandosi in una foresta dove si alimenta di ferro. Qui viene scoperto dal piccolo Hoghart, interpretato sul carro da una nostra figurante, che lo salverà e lo aiuterà a scoprire sentimenti umani e quindi la consapevolezza di possedere un’anima. Ambientato in America nel periodo della guerra fredda, ovvero nel 1957, in seguito a varie segnalazioni, il governo americano indaga sulla presenza di questo “mostro”. Una volta scoperto e pensando che possa fare del male al bambino, lo attacca con armi e mezzi militari, facendogli tornare la memoria e facendo emergere il suo lato malvagio, ma Hoghart lo farà tornare in sé, dicendogli: ”Tu sei chi scegli e cerchi di essere”. Proprio da questa frase, abbiamo preso spunto per il titolo del carro. Questo film ci insegna il valore della vera amicizia, della purezza dei sentimenti e che non dobbiamo giudicare e avere paura di ciò e di coloro che non conosciamo. La nostra reginetta interpreterà appunto la paura dell’ignoto contrapposta alla purezza d’animo dei bambini, dovuta alla capacità di non giudicare e di non soffermarsi alle apparenze».

Reginetta: La reginetta si chiama Sabrina Marconi, ha 21 anni e lavora in un negozio di frutta e verdura. «La prima sfilata l’ho fatta a soli sete mesi, con mia madre, una passione, quella per il carnevale, che c’è sempre stata, e che continuerà. Quest’anno alla proposta di fare la reginetta ho detto sì»

Organigramma: presidente: Marco Larini, vicepresidente: Marco Frosio, economo: Renzo Cianchi, bozzettiste: Silvia e Cristina Parrini, coreografie carro: Francesca Senesi e Desire Stanghellini, coreografie sfilata a terra: Giulia Cardini e Chiara Pezzuoli, trucco e parrucco reginetta: Francesca Senesi e Angela Iazzetta, parrucchiera rionale: Michela Sani, truccatrice rionale: Francesca Senesi, sarta rionale: Rossana Giannotti.

Costruttori: Remo Mariotti,Velio Paradisi, Marcello Fiorenzoni, Marco Larini, Marco Frosi, Giampiero Larini, Carmine D’archi, Renzo Cianchi, Silvia e Cristina Parrini, Martina Marconi, Stefano Barbi, Sandro Sani, Sabrina Marconi, Roberto Guidi, Romina Belmonte, Angelo Mangiameli, Marco e Daniele Bucci, Matteo Cerbai, Riccardo Cagneschi, Emily Rugi, Alessia Sani.