Campionati italiani, tris di primati per le marciatrici dell’Atletica Grosseto

ANCONA – Tre su tre. Nei campionati italiani indoor di Ancona, le marciatrici dell’Atletica Grosseto Banca Tema anche stavolta conquistano piazzamenti importanti e tutte riescono a centrare il record personale sui 3000 metri juniores.

La migliore si conferma Matilde Capitani, di nuovo sesta tra le Under 20 a livello nazionale dopo la 20 chilometri su strada, in 14’38″38 per togliere quasi dieci secondi al suo primato. Alle sue spalle decima Ginevra Perini, che al debutto nella categoria è la sesta delle atlete classe 2001, con 15’12″23 e un progresso di oltre venti secondi. Buona prestazione anche di Alessia Frezza, al diciassettesimo posto in 16’27″01, per completare il risultato della squadra cresciuta sotto la guida del tecnico Fabrizio Pezzuto, che è stata l’unica società italiana a schierare tre marciatrici al via in questa prova.

Sui 60 metri Juniores due gare di Arianna Regina che si qualifica per la finale B con 7″94 in batteria, a soli cinque centesimi dal record stagionale, prima di correre 7″99 che vale il quindicesimo posto complessivo alla 18enne velocista seguita da Stefano Teglielli. Nel salto in lungo Under 20 stesso piazzamento per Andrea De Simone, allenato da Alessandro Moroni, che atterra a 6.52 con il terzo risultato in carriera e chiude quindicesimo in questa esperienza tricolore.