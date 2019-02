GROSSETO – Questa mattina in via Costa un uomo di 77 anni è caduto dalla bicicletta ed è rimasto ferito. L’anziano è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, le sue condizioni, comunque, non desterebbero preoccupazioni.

Sui social, però, è scattata la protesta: «Questa mattina in via Costa un nostro concittadino si è ferito gravemente – scrive un residente su Facebook – cadendo presso un tombino da mesi rotto e segnalato con una cassetta di legno con una pietra dentro».

«Soccorso e trasportato in autoambulanza al civico ospedale – prosegue il post – gli auguro una pronta guarigione. Sono intervenuti i Vigili Urbani che finalmente hanno transennato il luogo. Ora mi chiedo l’Amministrazione non poteva intervenire prima. Meno passerelle e più fatti».