Rete e tecnologia web: ecco come le imprese possono sfruttarli al massimo

GROSSETO – Sempre più spesso il web è una risorsa per artigiani e piccole imprese. La rete però ha criteri e regole ben precise ed è importante, quindi, padroneggiare i diversi strumenti. Per questo Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto organizza in collaborazione con l’agenzia formativa Eurobic Toscana sud due seminari di approfondimento il 28 febbraio e l’8 marzo. Gli interventi sono finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto “KSC & Etrepreneurship 4.0 Knowledge – Skills – Competences 4.0 nella roadmap per l’economia digitale della Toscana sud Siena/Grosseto” e con le risorse del Por Fse Toscana 2014 – 2020 .

“L’imprenditore digitale: scelgo ed uso la tecnologia web” è il titolo del seminario in programma giovedì 28 febbraio nella sede di Cna Grosseto, in via Birmania 96, dalle 15 alle 19. Obiettivo dell’incontro, quello di introdurre il concetto di “industria 4.0”, le sue potenzialità, i modelli organizzativi e le tecnologie abilitanti. Durante le 4 ore di formazione i partecipanti potranno conoscere i dettagli del piano nazionale Industria 4.0, la strategia della Regione Toscana e le misure previste per agevolare gli investimenti in nuove tecnologie e ricerca, agevolazioni e finanziamenti. Possono partecipare imprenditori, amministratori unici di aziende e componenti di consigli di amministrazione con compiti gestionali di imprese che hanno sedi legali o operative nel territorio della regione. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12 di martedì 26 febbraio, secondo le modalità indicate sul sito www.bictoscanasud.it area “corsi”. Sono 20 i posti disponibili (di cui 8 riservati alle donne) e avranno priorità di accesso i rappresentati di imprese di nuova costituzione o le persone che negli ultimi 5 anni sono subentrati alla direzione dell’azienda.

“Il marketing 4.0: uso del digitale per customizzare la propria azienda” è il titolo del seminario in programma per venerdì 8 marzo, dalle 15 alle 19, presso la sede di Certema Ricerca e Innovazione, strada provinciale del Cipressino, Borgo Santa Rita (Cinigiano).