Pulizia della Laguna, il Comune incontra la Regione

ORBETELLO – Lunedì 11 febbraio, nella sede della Regione Toscana, ci sarà un incontro importante atto alla valutazione complessiva delle problematiche emerse durante i sopralluoghi e delle azioni da intraprendere con la partecipazione del Consorzio Bonifica, per quanto riguarda la pulizia dei canali nella laguna di Orbetello.

“Abbiamo attivato un dialogo proficuo – spiega l’assessore Luca Minucci, assessore ad ambiente, rifiuti e idroscalo del Comune di Orbetello -con la Regione Toscana, con il Consorzio di Bonifica per riuscire ad mettere in opera gli interventi di pulizia dei canali della nostra laguna. Interventi che sono molto importanti per favorire il ricambio delle acque e prevenire crisi come quelle vissute negli anni passati”.

“Come amministrazione – prosegue – abbiamo riscontrato sia dalla Regione Toscana che dal Consorzio di Bonifica una fattiva volontà di collaborare e ci auguriamo che l’incontro di Lunedì definisca gli interventi dandone così il definitivo via.

Negli scorsi mesi, abbiamo effettuato assieme ai tecnici degli enti interessati sopralluoghi sul campo, che hanno evidenziato le zone che necessitano di interventi più urgenti e si è valutata la possibilità di intervenire nel rispetto di un così delicato ambiente. Rimaniamo molto positivi sull’esito dell’incontro di Lunedì, sicuri che ci sia una condivisione di intenti”.