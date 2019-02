Numeri e statistiche del Gavorrano, ora a otto punti dai playoff e con la quinta difesa del girone E

BAGNO DI GAVORRANO – Seconda vittoria in due gare per l’US Gavorrano contro il San Gimignano Sport e altro piccolo balzo in avanti in classifica. Dopo 25 giornate i rossoblù sono all’ottavo posto in compagnia del Trestina, con il quale hanno vinto in trasferta, dopo aver messo insieme nel 2019 tredici punti in sei partite (con una media di 2,17), contro i 24 conquistati nelle precedenti 19 giornate (media 1,26). Con Marco Cacitti in panchina il team unionista ha ottenuto 19 punti in 9 giornate grazie a sei vittorie e al pareggio di Montevarchi, con due sconfitte. La zona playoff rimane a otto punti, in una giornata che ha visto il salto in testa alla classifica della Pianese, distante invece dieci lunghezze per una parte alta della classifica estremamente corta.



Salvalaggio ha invece mantenuto la propria porta inviolata per la dodicesima partita nel corso del campionato: con ventuno reti subite il Gavorrano ha la quinta difesa del girone E. Davanti ci sono solo Pianese (14), Ponsacco (18), Ghivizzano e Cannara (20).

Tommaso Fontana, un centrocampista arrivato lo scorso 10 gennaio dalla Berretti della Robur Siena, è invece il trentesimo rossoblù schierato nel corso dell’annata: ha disputato gli ultimi sette minuti del match di domenica scorsa. Con Leonardo Bruni fermato da una squalifica non ci sono più giocatori sempre presenti. Il maggior numero di gare, 24, sono state disputate dunque da Bruni e dal portiere Salvaggio, che ha però il maggiore numero di minuti giocati (2150). A 22 troviamo Gomes, a 21 Grifoni.



A San Gimignano sono andati a segno i due migliori realizzatori: Alberto Gomes è arrivato a sei centri, mentre per Andrea Jukic, il pallone messo dentro sull’assist di Costanzo è il quarto gol.

Prossimo impegno per i gavorranesi domenica alle 14,30: al Malservisi-Matteini arriva la corazzata Ponsacco, terza in classifica a due punti dalla vetta. I pisani, che nelle ultime cinque gare hanno ottenuto quattro pareggi e una vittoria, vinsero all’andata con una doppietta dell’ex Brega (23 gol in Maremma, 14 in D e 9 in C).