FOLLONICA – Incidente in città questo pomeriggio in via Massetana. Sono due le auto che si sono scontrate. A riportare la peggio una donna rimasta ferita lievemente. Soccorsa dagli operatori del 118, la donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Follonica.