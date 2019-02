Campionato italiano, i pattinatori de Il Sole brillano con ottimi piazzamenti

GROSSETO – Ottima prestazione dei pattinatori dell’Atl Il Sole sezione corsa alla prima vera uscita ufficiale al Campionato Italiano Indoor svolto a Pescara I dodici ragazzi presenti hanno disputato 3 giorni di gare molto intense confrontandosi con più di seicento atleti provenienti da tutta Italia.

Grande orgoglio va a Mattia Fioretti vincitore di 2 medaglie d’argento a solo un centesimo dal primo nella 3000 metri a punti e nella 1000 sprint. Inoltre, insieme ai suoi compagni di squadra Riccardo Trillocco e Alessandro Mema conquista una quarto posto, anche qui per un soffio, nella staffetta a squadre.



Ottimi i piazzamenti di Irene Naccari, sfortunata nel sorteggio delle batterie, eccellente posizione per le allieve Francesca Mori (9°) e Selvaggia Pasi (11°) nella 3000 metri a punti.

Nei maschi, dove si concorre contro atleti di altissimo livello mondiale, ottimi le posizioni di Michael Fioretti, Christian Del Cherico e Simone Silvestri, anche loro classificatisi tra i primi 15 nel giro a cronometro, 1000 metri e 5000 a punti.

Da apprezzare i risultati dei piccolini della squadra Samuele del Cherico, Braian Borges e Alessandro Mema alla loro prima esperienza ad un campionato italiano, dove l’emozione ha fatto un po’ da padrona.

Un pensiero speciale va a Riccardo Trillocco, atleta di altissimo valore ma che purtroppo lo scorso anno ha avuto uno stop a causa di una grave malattia. Nonostante questo, è riuscito a conquistare il 6° posto nella 1000 e il 14° nella cronometro.



Con grande sorpresa la squadra si classifica 13° su più di 80 sodalizzi presenti nonostante le difficolta che questi ragazzi incontrano quotidianamente perché al momento sprovvisti di un impianto stabile idoneo.

Il presidente Francesco Gazzillo si congratula con l’allenatrice Elena Sandroni per l’ottimo lavoro svolto fino ad adesso ed di aver formato una squadra di agonisti provenienti addirittura da Venturina, Piombino, Chianciano e Terni e dove vede ragazzi dividersi tra allenamenti, viaggi e studio.

La società scenderà di nuovo in campo domenica 10 febbraio in via Leoncavallo al primo Campionato Regionale Indoor, corsa che si svolge a Grosseto e dove i giovanissimi della squadra disputeranno la loro prima gara.